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Леонид Якубович остался недоволен юмором в Comedy Club и «Аншлаге»

Шоу-бизнес
Леонид Якубович остался недоволен юмором в Comedy Club и «Аншлаге»
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Москва, 23 февраля. Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович жестко высказался о современных комедийных шоу. Как оказалось, телезвезда не в восторге от таких проектов, как Comedy Club и «Аншлаг».

Леонид Якубович стал гостем в новом эпизоде проекта «Антонимы». В беседе с телеведущим речь зашла о популярных комедийных шоу. Как оказалось, Якубович безразличен к современным юмористам. Звезда программы «Поле чудес» признался, что остался недоволен наиболее известными комедийными проектами.

«Меня не устраивает ни «Аншлаг», ни Comedy Club. В искусстве есть две категории — нравится и не нравится, а все остальное для театроведов. Мне не нравится ни то, ни другое», — заявил Якубович.

При этом телеведущий выделил любимчиков на российском телевидении. Так, Якубович с симпатией относится к выступлениям Максима Галкина и Ивана Урганта, в отличие от Comedy Club.

«Мне не нравится их юмор. Не смешно, когда выступает Петросян или Харламов. Очень редко их смотрю. Раньше Женечка шутил тоньше», — отметил телеведущий.

Якубович также высказался о ситуации вокруг признания независимости ЛНР и ДНР. Артист отметил, что Запад опоздал с введением ограничений, к которым россияне уже выработали «антитела».

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Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Якубович остался недоволен юмором в Comedy Club и «Аншлаге»
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