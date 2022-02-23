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Подорожание газа в ЕС связали с геополитикой и техническими факторами

Экономика
Подорожание газа в ЕС связали с геополитикой и техническими факторами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков перечислил в интервью RT основные причины роста цен газа выше отметки в 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Существует несколько причин, которые объясняют недавнее подорожание голубого топлива выше 1 тыс. долларов за тысячу «кубов», считает эксперт Финансового университета при правительстве России.

«В европейских подземных хранилищах практически газа не осталось, а это значит, те объемы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растет», — рассказывает Юшков.

Помимо этого, добавляет специалист, стоимость энергоносителя увеличивается из-за роста внешнеполитической напряженности на Украине. Евросоюз и США объявляют о новых санкциях в отношении РФ, а это сказывается на настроениях инвесторов.

«Россия — крупнейший экспортер газа в мире. Все, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке», — убежден аналитик.

Во время торговой сессии в Европе энергоресурс торговался дороже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Определенный эффект здесь оказывает и приостановка сертификации российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Как отмечает президент Сербии Александр Вучич, европейцы не смогут оплачивать газ по 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. Таким образом глава государства прокомментировал решение Германии по «СП-2».

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