Берлин, 23 февраля. Канцлеру ФРГ так или иначе придется извиниться перед Россией за поистине мерзкий выпад по поводу геноцида в Донбассе.

Олаф Шольц может сколько угодно в студиях крупных телеканалов оправдывать свою оплошность с Донбассом. Но его формальное оскорбление в первую очередь мирных граждан ЛДНР было зафиксировано и обнародовано МИД РФ, который оперативно ткнул Берлин носом в эту ошибку, выразив официальный протест. Канцлер может полностью влиться в антироссийский курс США, но рано или поздно немецкая практичность, необходимость спасать страну и давление общественности вынудят его извиниться.

Скорее всего Шольц не осмелится сделать это публично. Он выберет аккуратный дипломатический вариант в беседе с глазу на глаз с российским президентом. Это будет не обычное извинение, а скорее попытка загладить вину, нивелировать эффект оскорбления Донбасса какими-то шагами совершенно в другой сфере, к примеру, в ситуации с негласной блокировкой «Северного потока — 2».

О непростой ситуации, в которой оказался Олаф Шольц, в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым рассказал немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что миллионы простых немцев в ситуации с Донбассом и оскорблением Олафа Шольца полностью поддерживают Россию.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Как известно, немецкий канцлер на днях назвал нелепостью утверждения о геноциде против мирного населения ЛДНР. В российском МИД тут же отреагировали, назвав заявление Шольца неприемлемым и подчеркнули, что германской власти не стоило бы смеяться над вопросами геноцида, учитывая исторический опыт Берлина. Сосновский отметил, что после своей грубой ошибки с Донбассом Шольц еще больше подмочил себе репутацию, но на этот раз исключительно внутри ФРГ. Немцам очень не понравилось его заявление в эфире одного из крупнейших новостных каналов, в котором он после слов о пользе антироссийских санкций добавил, что действия Германия четко согласованы с США. Канцлер на всю страну объявил о потере суверенитета, максимально подмочив свою репутацию. Политолог уверен, что после таких промахов Шольц придумает, как извиниться перед Россией за Донбасс, чтобы хоть как-то улучшить свое положение.

«Он сначала, наверное, и не подумал, какую же он мерзость произнес. Но российский МИД ему все разжевал в коротком, но хлестком сообщении. Он извинится, но вряд ли прямо и открыто. Скорее всего он попытается как-то нивелировать эту ситуацию в ходе личной встречи с президентом РФ, если таковая еще состоится. В каком плане это может пройти? Учитывая практичность всех немцев, хотя бы в глубине души он уже просчитывает, как извиниться. Вполне возможно он рассчитывает, что сможет сгладить эту ситуацию, пойдя России навстречу в истории с «Северным потоком — 2». Это будет необычное извинение, но Шольц сам себе максимально сузил пространство для маневра, так что пусть выкручивается», — предсказал возможные метания канцлера ФРГ политолог.

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