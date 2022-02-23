Финляндия начала готовиться к возможной остановке импорта газа из РФ

Хельсинки, 23 февраля. Финляндия изучает варианты действий на случай прекращения поставок российского газа в рамках ужесточения европейских санкций против Москвы, сообщила телекомпания Yle.

По мнению журналистов, переход на другие источники энергии «едва ли вызовет большие проблемы». В качестве альтернативного источника топлива финляндские энергетические компании рассматривают газ из трубопровода Balticconnector, соединяющий Финляндию с Эстонией. С его помощью страна сможет получить доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве.

Накануне члены ЕС договорились о принятии пакета санкций в отношении России в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Брюссель также предупредил, что в случае обострения ситуации на Украине против Москвы будут приняты новые ограничения.

МИД РФ ранее заявил, что российская сторона не оставит без внимания санкционную волну со стороны западных государств. Ведомство напомнило, что на текущий момент в отношении Москвы уже действует более сотни различных ограничений.