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Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Весь мир
Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 23 февраля. Более тысячи суданцев собрались на столичных улицах, чтобы поддержать солдат и офицеров национальной армии, а также поздравить российских военных.

По мнению жителей восточноафриканской страны, именно солдаты способны стать объединяющей и стабилизирующей силой в процессе перехода государства к мирному развитию. В конце октября 2021 года в условиях острого политического кризиса и разногласий внутри СДСП главнокомандующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан скорректировал переход к демократии и распустил действующие институты власти.

Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей /

Так, главу Сил быстрой поддержки Судана Мухаммада Хамдана Дагло назначили вице-президентом нового переходного Суверенного совета. Примечательно, что именно благодаря усилиям военного чиновника в октябре 2020 года состоялось торжественное заключение Джубинского мирного договора, о чем напомнили собравшиеся на улицах Хартума.

Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей /

Демонстранты также поддержали стремление вице-президента Суверенного совета наладить судано-российские двусторонние отношения. Мухаммад Хамдан Дагло полетел в Москву именно 23 февраля, когда страна празднует День защитника Отечества. В этой связи восточноафриканцы также приветствовали и военных из РФ.

«Поздравляем российскую армию с их национальным праздником»,  — гласили надписи на плакатах.

Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей /

Ранее представитель министерства иностранных дел Халед Мухаммад Фарах подтвердил, что Дагло посетит Москву, где обсудит представляющие совместный интерес вопросы. Экс-сенатор РФ Франц Клинцевич поддержал официальный визит суданского чиновника.

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Все новости / Весь мир / Суданцы поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
судан
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