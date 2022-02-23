CNN: администрация США готовится объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG

Вашингтон, 23 февраля. Руководство США в скором времени может объявить о санкциях против компании-оператора «Северного потока — 2».

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, под санкции попадет компания-оператор газопровода — Nord Stream 2 AG. Ограничения, скорее всего, связаны с ситуацией на Украине и признанием Россией независимости республик Донбасса.

Ранее министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек прокомментировал возможное будущее «Северного потока — 2». По его словам, трубопровод перепроверят на риски с точки зрения безопасного обеспечения энергией Германии и Европейского союза. После этого будет вынесено финальное решение относительно газопровода, подчеркнул глава немецкого минэка.