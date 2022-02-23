«Дончанам пора формировать погранвойска»: Михаил Тимошенко о ЛДНР и России

О том, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил практически сразу после официального признания независимости республик.

«В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами», — обосновал действия России глава ее дипломатии.

Однако Киев этот прямой намек на то, что у России есть все причины призвать его к порядку, не внял — обстрелы продолжаются, причем с использованием самых серьезных видов вооружений, от РСЗО до крупнокалиберной ствольной артиллерии, а «минские протоколы», похоже, окончательно стали достоянием прошлого. При том, что они и до «признания» не очень-то соблюдались украинской стороной. Запад, конечно, кричит сейчас о «покушении на территориальную целостность Украины» и о «злокозненности Москвы», но… Предоставим слово официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой:

«Возникает закономерный вопрос — где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали 14 тысяч гражданских лиц. В грубейшее нарушение минского Комплекса мер против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых [Владимир] Зеленский назвал «особями», предложив им убираться с Украины. Такие действия имеют все признаки геноцида», — обнародовала она мнение России в Telegram-канале министерства иностранных дел.

О вероятном развитии дальнейших событий корреспондент ФАН поговорил по телефону с военным экспертом, ведущим программы «Военное дело» Михаилом Тимошенко, который высказал предположения о необходимых действиях как Москвы, так и Донецка с Луганском.

«В первую очередь там сейчас нужны силы и средства для подавления украинской артиллерии, для контрбатарейной борьбы, средства артиллерийской разведки — звукометрические и радиолокационные… А дальше что? «Батарея! Прицел — 120, трубка — 80… Огонь!» И все будет «natürlich, Маргарита Пална!» А если серьезно, то дончане должны формировать собственные погранвойска, делимитировать свою границу, заваливать все «колючкой» и минными полями», — посоветовал собеседник ФАН.

При всем при этом стоит напомнить о содержании четвертого пункта «Указа президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики», в котором Владимир Путин прямыми словами поручает «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира».