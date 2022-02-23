Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:45
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
18:42
Политика
Депутат Госдумы Валуев: «Интересно, почему геноцид в Донбассе так насмешил канцлера ФРГ Шольца»
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
18:39
Общество
Врач Маччиоки предупредила о риске развития рака из-за недостатка сна
18:39
Политика
МИД Испании порекомендовал своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину
18:39
Политика
Признанием Донбасса Россия запустила процесс разрушения Запада
18:38
Армия
НМ ДНР: ВСУ обстреляли трассу по направлению из Ясиноватой в Горловку
Все новости

«Дончанам пора формировать погранвойска»: Михаил Тимошенко о ЛДНР и России
Политика
«Дончанам пора формировать погранвойска»: Михаил Тимошенко о ЛДНР и России
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

О том, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил практически сразу после официального признания независимости республик.

«В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами», — обосновал действия России глава ее дипломатии.

Однако Киев этот прямой намек на то, что у России есть все причины призвать его к порядку, не внял — обстрелы продолжаются, причем с использованием самых серьезных видов вооружений, от РСЗО до крупнокалиберной ствольной артиллерии, а «минские протоколы», похоже, окончательно стали достоянием прошлого. При том, что они и до «признания» не очень-то соблюдались украинской стороной. Запад, конечно, кричит сейчас о «покушении на территориальную целостность Украины» и о «злокозненности Москвы», но… Предоставим слово официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой:

«Возникает закономерный вопрос — где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали 14 тысяч гражданских лиц. В грубейшее нарушение минского Комплекса мер против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых [ВладимирЗеленский назвал «особями», предложив им убираться с Украины. Такие действия имеют все признаки геноцида», — обнародовала она мнение России в Telegram-канале министерства иностранных дел.

О вероятном развитии дальнейших событий корреспондент ФАН поговорил по телефону с военным экспертом, ведущим программы «Военное дело» Михаилом Тимошенко, который высказал предположения о необходимых действиях как Москвы, так и Донецка с Луганском.

«В первую очередь там сейчас нужны силы и средства для подавления украинской артиллерии, для контрбатарейной борьбы, средства артиллерийской разведки — звукометрические и радиолокационные… А дальше что? «Батарея! Прицел — 120, трубка — 80… Огонь!» И все будет «natürlich, Маргарита Пална!» А если серьезно, то дончане должны формировать собственные погранвойска, делимитировать свою границу, заваливать все «колючкой» и минными полями», — посоветовал собеседник ФАН.

При всем при этом стоит напомнить о содержании четвертого пункта «Указа президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики», в котором Владимир Путин прямыми словами поручает «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира».

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Дончанам пора формировать погранвойска»: Михаил Тимошенко о ЛДНР и России
днр донбасс украина зеленский тимошенко
Комментировать