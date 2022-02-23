Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:45
18:45
Общество
Вирусолог Чумаков спрогнозировал шестую волну коронавируса в России через полгода
18:44
Политика
Непуганая кучка: политолог Кот заявил о катастрофе в рядах армии Украины
18:43
Общество
Сотрудница донецкого интерната рассказала об эвакуации детей из Донбасса в Россию
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
18:42
Политика
Депутат Госдумы Валуев: «Интересно, почему геноцид в Донбассе так насмешил канцлера ФРГ Шольца»
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
18:39
Общество
Врач Маччиоки предупредила о риске развития рака из-за недостатка сна
Все новости

Хоккеисту «Салавата Юлаева» Амирову диагностировали опухоль головного мозга

Спорт
Хоккеисту «Салавата Юлаева» Амирову диагностировали опухоль головного мозга
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Уфа, 23 февраля. Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского нападающего Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги — 2020 и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обнаружена опухоль.

Он напомнил, что текущий сезон хоккеист начал в составе уфимского клуба, однако выбыл из-за травмы.

«В процессе выздоровления после этой травмы у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев», — сообщается на сайте канадского клуба.

Дубас также отметил, что сейчас Амиров проходит лечение в немецкой клинике и не появится на льду до конца сезона-2021/22. От других комментариев менеджер воздержался.

Напомним, в январе 2022 года легенда бразильского футбола Пеле попал в больницу для прохождения курса химиотерапии. Бывший футболист долгое время боролся с опухолью в толстой кишке, однако сейчас врачи подозревают дальнейшее распространение онкологии.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хоккеисту «Салавата Юлаева» Амирову диагностировали опухоль головного мозга
кхл салават юлаев родион амиров Торонто Мэйпл Лифс
Комментировать