Хоккеисту «Салавата Юлаева» Амирову диагностировали опухоль головного мозга

Уфа, 23 февраля. Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского нападающего Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги — 2020 и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обнаружена опухоль.

Он напомнил, что текущий сезон хоккеист начал в составе уфимского клуба, однако выбыл из-за травмы.

«В процессе выздоровления после этой травмы у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев», — сообщается на сайте канадского клуба.

Дубас также отметил, что сейчас Амиров проходит лечение в немецкой клинике и не появится на льду до конца сезона-2021/22. От других комментариев менеджер воздержался.

Напомним, в январе 2022 года легенда бразильского футбола Пеле попал в больницу для прохождения курса химиотерапии. Бывший футболист долгое время боролся с опухолью в толстой кишке, однако сейчас врачи подозревают дальнейшее распространение онкологии.