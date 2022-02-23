Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:44
18:43
Общество
Сотрудница донецкого интерната рассказала об эвакуации детей из Донбасса в Россию
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
18:42
Политика
Депутат Госдумы Валуев: «Интересно, почему геноцид в Донбассе так насмешил канцлера ФРГ Шольца»
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
18:39
Общество
Врач Маччиоки предупредила о риске развития рака из-за недостатка сна
18:39
Политика
МИД Испании порекомендовал своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину
18:39
Политика
Признанием Донбасса Россия запустила процесс разрушения Запада
Все новости

Кремль: Путин и Эрдоган обменялись оценками ситуации после признания ЛДНР Россией

Политика
Кремль: Путин и Эрдоган обменялись оценками ситуации после признания ЛДНР Россией
pixabay.com

Москва, 23 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по ситуации после признания Донецкой и Луганской народных республик РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава государства провел телефонные переговоры с турецким президентом. Путин подчеркнул Эрдогану объективную необходимость решения по республикам Донбасса в условиях агрессии Украины в ДНР и ЛНР и отказа страны выполнять Минские соглашения. В Кремле отметили, что стороны условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил вопрос выхода ЛДНР на границы Донецкой и Луганской областей. Он провел встречу с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кремль: Путин и Эрдоган обменялись оценками ситуации после признания ЛДНР Россией
путин турция эрдоган лднр
Комментировать