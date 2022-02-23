Кремль: Путин и Эрдоган обменялись оценками ситуации после признания ЛДНР Россией

Москва, 23 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по ситуации после признания Донецкой и Луганской народных республик РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава государства провел телефонные переговоры с турецким президентом. Путин подчеркнул Эрдогану объективную необходимость решения по республикам Донбасса в условиях агрессии Украины в ДНР и ЛНР и отказа страны выполнять Минские соглашения. В Кремле отметили, что стороны условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил вопрос выхода ЛДНР на границы Донецкой и Луганской областей. Он провел встречу с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.