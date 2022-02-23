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Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала детям правду о расставании с их отцом

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 17:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала детям правду о расставании с их отцом
instagram.com  /  @salibekova

Москва, 23 февраля. Бывшая участница шоу «Дом-2» Юлия Салибекова призналась, что не хочет лгать своим детям, поэтому рассказала им правду о разводе с их отцом Тиграном.

Салибековы были женаты с 2011 года. В браке у них родилось трое сыновей. Спустя больше чем десять лет в семье случился кризис, пара сообщила о проблемах, после чего объявила о разводе.

Звезда «Дома-2» призналась, что не хочет лгать своим детям о том, почему их отец с ними не живет. Салибекова рассказывала, что Тигран получил хорошую работу, но больше придумывать отговорки женщина не будет.

«Дети не такие глупые, как некоторые родители думают о них. Не хочу, чтобы они меня знали как врунью. Ведь каждая сама выбирает, как поступить. Я свой выбор сделала», — написала бывшая участница шоу на ТНТ в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала детям правду о расставании с их отцом
Prt Scr instagram.com / @salibekova

Салибекова написала, что ее старший сын уже обо всем знает. Кроме того, он понимает и поддерживает мать. Мальчик старается помогать родительнице, которая переживает трудное время. Средний сын также старается быть послушным, а мать лишний раз не наказывает мальчиков за шалости.

Две недели назад блогер прокомментировала расставание с супругом. По ее словам, отношения с Тиграном «убили» ее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала детям правду о расставании с их отцом
дети развод салибекова
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