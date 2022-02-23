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Европа в 2021 году стала мировым лидером по покупкам продуктов у России

Экономика
Европа в 2021 году стала мировым лидером по покупкам продуктов у России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Евросоюз занял лидирующие позиции по продуктовым закупкам у России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на информацию «Агроэкспорта».

Страны ЕС в минувшем году приобрели у РФ продуктов на 4,7 млрд долларов. Это на 41% больше, чем в 2020 году. Турция также увеличила закупку продуктовых товаров у России — прирост показателя составил 38% (до 4,3 млрд долларов). В 2021 году Китай импортировал у РФ на 12% меньше продуктов (на 3,5 млрд долларов).

Европа заняла первое место по объему покупки продуктов у РФ, второе место у Турции, третье — у Китая. Страны ЕС в 2021 году нарастили поставки рыбной продукции и зерна, произведенных в РФ. Евросоюз приобрел крабов и ракообразных у России на 930,7 млн долларов.

Китай в 2021 году сократил импорт рыбы (в основном минтая) у РФ в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Продукты в России в 2022 году могут подорожать на 15%. Об этом предупредил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

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россия турция китай европа продукты
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