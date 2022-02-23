Анна Хилькевич спровоцировала слухи о беременности

Москва, 23 февраля. Актриса Анна Хилькевич намекнула поклонникам на пополнение в семье.

Звезда «Универа» опубликовала пост в своем Instagram-блоге, где поделилась своими переживаниями на фоне трудных жизненных испытаний. Артистка отметила, что ей тяжело описать словами все то, что она на данный момент чувствует.

«Вы бы чувствовали, сколько всего происходит внутри. А рассказать не могу. Потому что сильно и глубоко. Потому что внезапно и много», — поделилась Хилькевич.

Pr Scr instagram.com / @annakhilkevich

Актриса закончила свое признание довольно неоднозначной фразой о том, что «все самое ценное — внутри». Подписчики сделали вывод, что Анна Хилькевич готовится к появлению в их семье нового малыша. 35-летняя знаменитость уже занимается воспитанием двух дочерей, рожденных от Артура Волкова.

Ранее Анна Хилькевич поссорилась со своим коллегой и другом Стасом Ярушиным и переименовала его в телефоне.