Бамако, 23 февраля. Передвижной митинг в поддержку национальной армии Мали (FAMa) прошел в столице африканской республики.

В Бамако курсирует грузовик, украшенный национальной символикой. На автомобиле размещен плакат с президентом Ассими Гоита и баннеры с надписями: «Спасибо, Россия» и «Да здравствует FAMa».

Через каждые несколько минут транспортное средство останавливается и становится местом притяжения для жителей, желающих выразить признательность переходным властям, правительственным войскам и российским союзникам.

Федеральное агентство новостей /

Малийцы поздравляют граждан РФ с Днем защитника Отечества. Участники акции выступают со словами поддержки населения Донецкой и Луганской народных республик. Африканцы поздравляют жителей Донбасса и приветствуют решение президента России Владимира Путина признать независимость республик.

Суверенитет ЛНР и ДНР признал лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. По его словам, действия Москвы позволят сохранить жизни и предотвратить много насилия.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в Мали прошла череда крупных митингов по случаю вывода французского военного контингента из страны. В демонстрациях приняли участие тысячи человек.

Граждане принесли с собой плакаты с изображениями национального лидера Ассими Гоита, президента РФ Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Вероятно, последний символизировал приветствие российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Пресс-служба МИД РФ /

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими бандформированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Уже в конце ноября Кремль выполнил обещание, данное африканской республике. Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало правительству Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.