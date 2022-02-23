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Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией

Весь мир
Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 23 февраля. Передвижной митинг в поддержку национальной армии Мали (FAMa) прошел в столице африканской республики.

В Бамако курсирует грузовик, украшенный национальной символикой. На автомобиле размещен плакат с президентом Ассими Гоита и баннеры с надписями: «Спасибо, Россия» и «Да здравствует FAMa».

Через каждые несколько минут транспортное средство останавливается и становится местом притяжения для жителей, желающих выразить признательность переходным властям, правительственным войскам и российским союзникам.

Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией
Федеральное агентство новостей /

Малийцы поздравляют граждан РФ с Днем защитника Отечества. Участники акции выступают со словами поддержки населения Донецкой и Луганской народных республик. Африканцы поздравляют жителей Донбасса и приветствуют решение президента России Владимира Путина признать независимость республик.

Суверенитет ЛНР и ДНР признал лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. По его словам, действия Москвы позволят сохранить жизни и предотвратить много насилия.

Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией
Федеральное агентство новостей /

Ранее в Мали прошла череда крупных митингов по случаю вывода французского военного контингента из страны. В демонстрациях приняли участие тысячи человек.

Граждане принесли с собой плакаты с изображениями национального лидера Ассими Гоита, президента РФ Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Вероятно, последний символизировал приветствие российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией
Пресс-служба МИД РФ /

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими бандформированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Уже в конце ноября Кремль выполнил обещание, данное африканской республике. Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало правительству Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

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Все новости / Весь мир / Жители Мали организовали митинг в поддержку армии и сотрудничества с Россией
африка мали
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