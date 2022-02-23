Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:13
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
20:07
Политика
Киев будет освобожден: украинский политик Журавко назвал причину страха депутатов Рады
20:07
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предрекла крупнейший кризис с беженцами с Украины
20:06
Весь мир
ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит
20:05
Общество
Молодежь Москвы почтила память полководца Александра Суворова в День защитника Отечества
20:04
Общество
Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта
20:03
Политика
Латвийский правозащитник рассказал, как США успокаивают прибалтийские элиты после признания ЛДНР
Все новости

В Киеве — паника и страх: Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса
Политика
В Киеве — паника и страх: Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

Введение чрезвычайного положения по всей территории Украины показывает, что киевские власти не знают, чем ответить России на признание ДНР и ЛНР. К такому выводу пришел украинский журналист, телеведущий, блогер, депутат Верховной рады Украины IX созыва, ранее — член партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины режим чрезвычайного положения (ЧП) могут ввести на территории страны на 30 дней. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на странице ведомства в Facebook.

«Согласно действующему законодательству, режим будет введен на 30 дней», — подчеркнул Данилов, уточнив, что в дальнейшем режим ЧП могут продлить до 60 дней, однако для этого президент должен выпустить соответствующий указ.

ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Запрещается изменение Конституции Украины, избирательных законов, проведение выборов всех уровней, а также массовых мероприятий и забастовок.

В свою очередь, народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: готовность киевских властей ввести чрезвычайное положение говорит о том, что сегодня в Киеве преобладают паника и страх, поскольку Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса.

«Введение не военного, а чрезвычайного положения — это демонстрация того, что власти не знают, что им делать. Поэтому делают абы шо. И своими действиями только сеют панику среди граждан. У меня с утра красный телефон: надо ли бежать из страны? Ответ: не надо. После признания республик в жизни страны ничего не поменялось», — считает нардеп.

В Киеве — паника и страх: Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса
facebook.com / Teletriumf

Также Александр Дубинский заявил, что на повестке дня украинского парламента нет ни одного важного закона, который бы помог стабилизировать ситуацию в стране. Помимо этого, считает нардеп, действия Киева сеют страх в украинцах.

«А вы, господа начальники, уймитесь уже со своим глупым пиаром — в Раде в повестке нет ни одного чрезвычайного закона. Областные бюджеты как расходовались на черт-те что, так и расходуются. «Укравтодор» продолжает закатывать миллиарды в асфальт. Значит, к конфликту вы готовитесь только в видосиках. А если так, то перестаньте сеять страх в людях. Это точно нас не объединит», — написал он в своем Telegram-канале.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Киеве — паника и страх: Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса
россия донбасс украина дубинский
Комментировать