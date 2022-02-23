В Киеве — паника и страх: Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса

Введение чрезвычайного положения по всей территории Украины показывает, что киевские власти не знают, чем ответить России на признание ДНР и ЛНР. К такому выводу пришел украинский журналист, телеведущий, блогер, депутат Верховной рады Украины IX созыва, ранее — член партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины режим чрезвычайного положения (ЧП) могут ввести на территории страны на 30 дней. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на странице ведомства в Facebook.

«Согласно действующему законодательству, режим будет введен на 30 дней», — подчеркнул Данилов, уточнив, что в дальнейшем режим ЧП могут продлить до 60 дней, однако для этого президент должен выпустить соответствующий указ.

ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Запрещается изменение Конституции Украины, избирательных законов, проведение выборов всех уровней, а также массовых мероприятий и забастовок.

В свою очередь, народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: готовность киевских властей ввести чрезвычайное положение говорит о том, что сегодня в Киеве преобладают паника и страх, поскольку Украина не знает, чем ответить России на признание Донбасса.

«Введение не военного, а чрезвычайного положения — это демонстрация того, что власти не знают, что им делать. Поэтому делают абы шо. И своими действиями только сеют панику среди граждан. У меня с утра красный телефон: надо ли бежать из страны? Ответ: не надо. После признания республик в жизни страны ничего не поменялось», — считает нардеп.

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Также Александр Дубинский заявил, что на повестке дня украинского парламента нет ни одного важного закона, который бы помог стабилизировать ситуацию в стране. Помимо этого, считает нардеп, действия Киева сеют страх в украинцах.

«А вы, господа начальники, уймитесь уже со своим глупым пиаром — в Раде в повестке нет ни одного чрезвычайного закона. Областные бюджеты как расходовались на черт-те что, так и расходуются. «Укравтодор» продолжает закатывать миллиарды в асфальт. Значит, к конфликту вы готовитесь только в видосиках. А если так, то перестаньте сеять страх в людях. Это точно нас не объединит», — написал он в своем Telegram-канале.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.