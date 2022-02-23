ВСУ менее чем за 25 минут выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Донецк, 23 февраля. Киевские силовики менее чем за 25 минут подвергли обстрелам три населенных пункта в ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что для нанесения ударов украинские военные использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения.

«С 16:07 до 16:30 было выпущено 44 снаряда по Донецку и населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка», — рассказали в СЦКК.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих Народной милиции ДНР получили ранения в результате обстрелов. Известно, что ВСУ применяют крупнокалиберную артиллерию.