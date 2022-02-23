Политик Тимченко: ВСУ начнут наступление, когда Киев отойдет от шока из-за признания ЛДНР

Донецк, 23 февраля. Подразделения ВСУ с высокой долей вероятности пойдут в наступление, когда первый шок от признания Россией республик Донбасса пройдет.

Таким мнением с РИА Новости поделился представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко. Он спрогнозировали попытку украинской армии начать полномасштабное наступление в регионе.

«Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать», — подчеркнул Тимченко.

Политик отметил, что обстрелы ЛДНР со стороны ВСУ продолжаются. По его словам, в настоящее время Киев пребывает в растерянности. Попытка новой агрессии в Донбассе может произойти, когда он отойдет от шока из-за признания республик.

«Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на какую-то очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление», — подытожил Тимченко.

Ранее стало известно, что подразделения войск территориальной обороны Украины примут участие в учениях. Маневры будут проходить на фоне участившихся обстрелов и провокаций со стороны ВСУ в Донбассе, передает «Царьград».