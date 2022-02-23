В США ищут распространителей антисемитских листовок

Вашингтон, 23 февраля. В разных городах США участились случаи обнаружения антисемитских листовок. Об этом сообщает FOX News.

Antisemitic flyers found in multiple cities across the country, investigations underway https://t.co/jXF8T19StH — Fox News (@FoxNews) February 22, 2022

Бумажные листовки в пакетах из-под сэндвичей были обнаружены в штатах Флорида, Техас и Колорадо. На них перечислены сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США с еврейскими корнями и подпись, что «каждый аспект повестки дня, связанный с COVID является еврейским».

«Мы видим скоординированные усилия, которые, предпринимаются в городах по всей стране. Неизвестные распространяют антисемитские и другие расистские материалы в прозрачных пакетах для сэндвичей в некоторых районах нашего города в течение ночи», — рассказал мэр Колливилля Ричард Ньютон.

Полиция городов в свою очередь в свою очередь предупредила, что расследует подобные случаи совместно с ФБР.

«Нам известно об антисемитских материалах, распространяемых в прозрачных пакетах по всему городу. Мы связались с ФБР и расследуем это как преступление на почве ненависти», — написали правоохранители Колливилля в своем Twitter.

We are aware of anti-Semitic and white separatist materials distributed in clear sandwich bags to driveways around the city overnight. We have been in contact with the FBI and are investigating as a Hate Crime. Info or video please call non-emergency number to report 817-743-4522 — Colleyville Police (@ColleyvillePD) February 20, 2022

Ранее республиканцев обвинили в «расизме» из-за поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде.