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В США ищут распространителей антисемитских листовок

Весь мир
В США ищут распространителей антисемитских листовок
twitter.com  /  Houston Police

Вашингтон, 23 февраля. В разных городах США участились случаи обнаружения антисемитских листовок. Об этом сообщает FOX News.

Бумажные листовки в пакетах из-под сэндвичей были обнаружены в штатах Флорида, Техас и Колорадо. На них перечислены сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США с еврейскими корнями и подпись, что «каждый аспект повестки дня, связанный с COVID является еврейским».

«Мы видим скоординированные усилия, которые, предпринимаются в городах по всей стране. Неизвестные распространяют антисемитские и другие расистские материалы в прозрачных пакетах для сэндвичей в некоторых районах нашего города в течение ночи», — рассказал мэр Колливилля Ричард Ньютон.

Полиция городов в свою очередь в свою очередь предупредила, что расследует подобные случаи совместно с ФБР.

«Нам известно об антисемитских материалах, распространяемых в прозрачных пакетах по всему городу. Мы связались с ФБР и расследуем это как преступление на почве ненависти», — написали правоохранители Колливилля в своем Twitter.

Ранее республиканцев обвинили в «расизме» из-за поддержки протестов дальнобойщиков в Канаде.

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сша полиция антисемитизм
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