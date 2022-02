В США ищут распространителей антисемитских листовок

Вашингтон, 23 февраля. В разных городах США участились случаи обнаружения антисемитских листовок. Об этом сообщает FOX News.

Бумажные листовки в пакетах из-под сэндвичей были обнаружены в штатах Флорида, Техас и Колорадо. На них перечислены сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США с еврейскими корнями и подпись, что «каждый аспект повестки дня, связанный с COVID является еврейским».

Полиция городов в свою очередь в свою очередь предупредила, что расследует подобные случаи совместно с ФБР.

We are aware of anti-Semitic and white separatist materials distributed in clear sandwich bags to driveways around the city overnight. We have been in contact with the FBI and are investigating as a Hate Crime. Info or video please call non-emergency number to report 817-743-4522