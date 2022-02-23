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Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал конфликт с Барецким

Видео

В сегодняшнем выпуске «StarПарада» Дмитрий Пучков прокомментировал давний конфликт с экс-участником группы «Ленинград» Стасом Барецким.

По словам Пучкова, на одной из телевизионных передач Барецкий, в момент записи эфира, начал выкрикивать из зрительного зала нелицеприятные слова, на что Дмитрий среагировал в ироничной форме, не поддаваясь на провокацию. Он понимал, что вызывающие поведение экс-солиста всего лишь попытка привлечения внимания к своей персоне. Но, как утверждает Гоблин, если бы дело дошло до драки, он был не против поставить соперника на место, решив конфликт кулаками.

Подробнее об этом и многом другом в новом выпуске «StarПарада».

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Все новости / Видео / Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал конфликт с Барецким
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