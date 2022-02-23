Military Watch: российский «Прометей» может стать непреодолимой преградой для ВВС США

Вашингтон, 23 февраля. Российский комплекс С-500 «Прометей» не имеет равных в мире по своим характеристикам и может серьезно снизить эффективность боевой авиации противника.

Аналитики американского издания Military Watch объяснили, почему российский С-500 является грозным оружием. В публикации говорится, что этот ракетный комплекс большой дальности может поражать цели на расстоянии 600 км. Таким показателем не может похвастаться ни одна западная боевая система.

«Он обладает уникальной способностью перехватывать маневренные гиперзвуковые ракеты со скоростью, превышающей 10 Маха, тогда как его предшественник С-400 мог перехватывать цели со скоростью 8 Маха», — говорится в статье.

По мнению специалистов, российский «Прометей» может стать непреодолимой преградой для ВВС США и воздушных боевых машин других стран. Комплекс хорошо оптимизирован для нейтрализации самолетов поддержки, которые жизненно необходимы для эффективных операций истребителей-невидимок.

«F-22 и особенно более легкий F-35, имеют гораздо меньшую дальность полета, чем F-15 предыдущего поколения или чем современным российским истребителям, таким как Су-30СМ2 и Су-57, то есть даже в Европе, но особенно на Тихом океане им будет сложно действовать без дозаправки в воздухе», — сказано в публикации.

Комплексы С-500 могут изменить правила игры, превратив авиацию противника в бесполезный металлолом. Кроме того, значительную угрозу «Прометей» представляет для спутников, которые нужны для связи, навигации, наблюдения и наведение оружия.

Ранее «Царьград» писал, что Россия работает над новым комплексом С-550. Эксперты убеждены, что после его поступления в войска страна будет надежно защищена от любого типа ракетных угроз.