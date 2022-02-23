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Киберпреступники решили заработать на обострении ситуации в Донбассе

Экономика
Киберпреступники решили заработать на обострении ситуации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Мошенники спекулируют на обострении ситуации на Украине и вымогают деньги у россиян. Они рассылают спам на почту с просьбами о сборе денег на «развитие конфликта» с подписью главы минобороны РФ Сергея Шойгу, сообщает «Слово и дело».

Письма с призывом перечислить деньги в виртуальной валюте «в бюджет России на войну» содержат большое количество ошибок. Мошенники обещают, что вложения вернутся в десятикратном размере.

Аферисты прикрываются именем Шойгу и играют на чувствах россиян, чтобы выманить у них деньги. Гражданам не стоит всерьез воспринимать такие подозрительные послания. Им также следует обращать внимание на ошибки.

Никакой «войны» между Россией и Украиной нет, и не будет. Россия не является участницей и агрессором в этом конфликте между Украиной, ДНР и ЛНР. После признания ДНР и ЛНР Совет Федерации одобрил использование ВС РФ за границей в качестве миротворцев на Донбассе. Такая возможность предусмотрена договором о дружбе, заключенным между Россией, ДНР и ЛНР.

Договор, заключенный на 10 лет с правом продления, предусматривает возможность совместной обороны и охраны границ ДНР и ЛНР. Он также дает возможность совместного использования военной инфраструктуры на территории друг друга. Это не имеет ничего общего с военным вторжением.

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить поставки вооружения на Украину. Это позволит снизить напряженность в стране.

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украина ЛНР днр россия шойгу
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