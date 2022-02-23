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Квителашвили рассказал о реакции Тутберидзе на его слезы после проката Валиевой

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 17:29
Олимпийские игры 2022
Квителашвили рассказал о реакции Тутберидзе на его слезы после проката Валиевой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Тбилиси, 23 февраля. Грузинский фигурист Морис Квителашвили высказался о работе тренера Этери Тутберидзе, а также рассказал о ее словах после его эмоциональной реакции на провал Камилы Валиевой в личных соревнованиях на пекинских Играх-2022.

Он назвал Тутберидзе очень сильным человеком, отметив, что специалисту приходится сдерживать эмоции во многих моментах. Фигурист признался, что испытывал смешанные чувства, поскольку радовался за Анну Щербакову и Александру Трусову, но в итоге разрыдался из-за выступления Валиевой.

«Когда спустился вниз к ребятам, встретил Этери Георгиевну. Представь, какой непростой это момент и для нее, и для всех ребят вообще! Но даже тогда она не переставала шутить, держалась. Сказала мне: «Ты чего плачешь? Обидно за свое 10-е место?» Я засмеялся сразу, сказал: «Ну да, естественно», — передает слова Квителашвили «Матч ТВ».

Напомним, Валиева лидировала после короткой программы личного турнира на пекинских ОИ-2022. Однако во время произвольной программы 15-летняя фигуристка дважды упала и допустила ряд ошибок. В итоге спортсменка не попала в тройку призеров и заняла четвертое место. Щербакова завоевала золото, Трусовой досталось серебро.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Квителашвили рассказал о реакции Тутберидзе на его слезы после проката Валиевой
фигурное катание этери тутберидзе Морис Квителашвили
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