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Политолог Белашко: Украине важно сохранить целостность страны после признания ЛДНР Россией

Политика
Политолог Белашко: Украине важно сохранить целостность страны после признания ЛДНР Россией
Prt Scr youtube.com  /  Перший Козацький

Санкт-Петербург, 23 февраля. Украинские элиты естественно отреагировали на признание Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией. Им важно сохранить территориальную целостность государства, рассказал политолог Сергей Белашко.

По словам директора украинского Агентства социальных коммуникаций, для ЛДНР не шла речь об автономии. В Донбассе говорили о равных правах с Полтавой, Винницей и так далее. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Ну как, естественно отреагировали, потому любая государственная управленческая элита ставит во главе угла сохранение территориальной целостности государства. Хотя бы руководствуясь известным принципом — это наша корова и мы ее доим, потому что это определяет и статус самих элит, и административную ренту, которую они получают», — подчеркнул Белашко.

Помимо этого, по его словам, украинские элиты понимают несопоставимость военного потенциала родины и Российской Федерации. В Киеве осознавали, что Москва все равно вмешается в какой-то критический момент.

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украина донбасс белашко
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