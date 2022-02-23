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Бронирование украинского транзита газа выросло за сутки на 20%

Экономика
Бронирование украинского транзита газа выросло за сутки на 20%
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 февраля. Заявки на транзит природного газа из России через Украину в ЕС выросли за последние сутки, сообщает «Оператор ГТС Украины».

Бронь на поставки голубого топлива из РФ через украинскую территорию за 24 часа увеличилась на 10 млн кубических метров и составила 60,959 млн «кубов». Прошлым днем фиксировалось значение около 50,8 млн кубометров.

Тем не менее представители ГТС указывают, что наблюдаемые показатели на 44% меньше, чем забронировано транзитным соглашением.

«Несмотря на волатильность цен на газовом рынке ЕС и историческое уменьшение объемов в европейских газовых хранилищах, поставки газа в Европу через украинскую ГТС не растут даже до уровня забронированных по контракту», — уточняют в организации.

Подземные хранилища газа Европы к 17 февраля использовали порядка 95,3% от объема энергоносителя, который был закачан туда летом. Оставшиеся резервы ПХГ оцениваются в 5% и менее.

Российский экспорт газа начал проседать с середины прошлого года. В начале этого года снижение объемов поставок усилилось. Германия накануне заморозила процедуру сертификации «Северного потока — 2». После этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что ЕС придется оплачивать газ по цене в 2 тыс. евро за тысячу кубометров.

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