«Пятый канал» намерен продемонстрировать своим зрителям ряд патриотических фильмов. В День защитника Отечества россияне увидят остросюжетный боевик «Солнцепек», современную драму «Турист», а также документальные и художественные сериалы о службе.

Тематические киноленты о настоящих защитниках Родины имеют большую популярность среди жителей нашей страны. 23 февраля после сериалов о призывниках «Мое родное. Армия» и пограничниках «Джульбарс» зрители «Пятого канала» насладятся кинолентой «Турист». Она посвящена настоящим русским парням, военным инструкторам, которые попали в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучить и проконсультировать местные войска для защиты население страны от вооруженных бандформирований.

Кадр из фильма «Турист» /

Любители патриотического кино смогут по достоинству оценить драму «Солнцепек» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Картина основана на реальных событиях и повествует об истории вооруженного противостояния в Луганске в 2014 году. Фильм особо актуален к просмотру на фоне последних событий. Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал о решении признать независимости ДНР и ЛНР. Благодаря этому решению Россия остановила геноцид в республиках Донбасса, который развязали украинские силовики и радикалы.

Зрителям «Пятого канала» также стоит оценить криминальную драму «Отпуск за период службы» о военнослужащем по контракту.

Ранее в министерстве обороны заявляли о важности фильмов о русских героях, которые сумели проявить себя за последние годы. Люди, преисполненные любовью к своей Родине и ее национальным интересам, по мнению экспертов, могут стать нравственным ориентиром для подрастающего поколения.