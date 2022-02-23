ООН освободила Ирак от выплаты компенсаций за последствия вторжения в Кувейт

Женева, 23 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно одобрил прекращение выплат Ираком компенсаций за последствия вторжения в Кувейт. По словам постоянного представителя Ирландии при ООН Майкла Гаффи, правительство республики выполнило свои международные обязательства в части, касающейся финансовых расчетов с жертвами конфликта.

UN ends Iraq's requirement to pay victims of Kuwait invasionhttps://t.co/Ln00bw1mQD@MardinDiplomasi — Ortadoğu/Kuzey Afrika Atölye Bülteni (@MardipOrtaDogu) February 23, 2022

Войска Саддама Хусейна вошли на территорию Кувейта в августе 1990 года. Незадолго до этого Багдад обвинил Манаму в незаконной добыче нефти из пограничного месторождения, потребовав компенсации в размере 2,5 млрд долларов и списания государственного долга на сумму около 14 млрд. После того как подразделения ВС Ирака были стянуты к границе, предпринимались попытки дипломатического решения конфликта, однако они были сорваны властями республики.

По итогам двухдневного противостояния иракская армия оккупировала Кувейт, что впоследствии привело к войне в Персидском заливе. В апреле 1991-го, когда коалиция под эгидой ООН разгромила силы Саддама и освободила страну, организация приняла резолюцию, согласно которой Ирак обязан был в качестве компенсации пострадавшим от конфликта семьям выплачивать 5% доходов от экспорта нефти. В 2013 году Совбез ООН пересмотрел условия и на фоне улучшения отношений между двумя странами комиссия была снижена до 3%.

30 years ago Saddam hessian decided to go to war against Kuwait because they had arguments about oil prices , they claim that Kuwait took Iraq lands and Kuwait refused to cancel Iraq debts



the war starts at 2 am on 2nd of August 1990



it lasts 4 hours pic.twitter.com/9i0IjS5KMb — Shedrack (@eshedra10) February 21, 2022

Накануне ООН приняла резолюцию, подтверждающую освобождение Ирака от указанных выплат. Процесс рассмотрения заявок завершен, данное решение является окончательным, и в дальнейшем никакие претензии приниматься уже не будут. Совет Безопасности прекратил действие мандата Компенсационной комиссии, которая контролировала процесс выплат жертвам вторжения, и приказал ей до конца 2022 года урегулировать все остающиеся вопросы.

Выполнение обязательств

Гаффи, являющийся президентом управляющего совета комиссии, оценил результаты ее работы как «историческое достижение для Организации Объединенных Наций». По его словам, окончательное решение об освобождении Ирака от пошлин было принято еще 9 декабря. Всего Багдад выплатил свыше 50 млрд долларов более чем полутора миллионам заявителей. Сам факт того, что страну обязали выплатить компенсации, Гаффи назвал «гуманитарным решением, ознаменовавшим новую ступень эволюции в международной практике претензий».

As the world stares at the prospect of war, one factoid I missed a few weeks ago: Iraq just paid Kuwait the last installment of the war reparations from the 1990-91 Gulf War. In total, ~$52 billion in compensation over 30 years | h/t @DougSilliman

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За указанный период комиссия рассмотрела около 2,7 млн заявок на общую сумму порядка 352 млрд. По итогам разбирательства одобрили лишь часть требований, около 15% от общей суммы запрошенных средств. Приоритет отдавался тем лицам, которые из-за конфликта были вынуждены покинуть Ирак или Кувейт, получили травмы, потеряли близкого родственника или понесли финансовые потери в размере до 100 тысяч долларов. Компенсацию получали не только физические, но и юридические лица, например, Национальная кувейтская топливная корпорация, чьи месторождения и предприятия понесли ущерб из-за вторжения Ирака.

Реакция сторон

Событие положительно восприняли как в Багдаде, так и в Эль-Кувейте. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хосейн заявил, что его страна завершила важную главу и «вступает в новую эру в своем дипломатическом, политическом и экономическом путешествии».

«Это будет эпоха более заметной региональной и международной роли, соизмеримой с историческим и культурным значением Ирака в регионе и мире, эпоха, в течение которой Ирак будет активным игроком, приверженным надеждам и целям международного сообщества», — сказал дипломат.

The Minister of Foreign Affairs, Mr. Fouad Hussein announces Iraq's exit from the UN Chapter VII procedures, as the Security Council ends the Compensation Commission's mandate over Iraq's reparations to Kuwait. pic.twitter.com/7CLcwLEkv0 — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) February 23, 2022

Постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби приветствовал единогласное принятие резолюции и высоко оценил участие Совета Безопасности в регулировании процесса выплаты компенсаций. Он подчеркнул, что целью этих действий было не наказание агрессора, а восполнение нанесенного им ущерба для восстановления доверия пострадавших ведомств и частных лиц. Дипломат призвал мировое сообщество помнить, что такие шаги являются ключом к примирению противников в будущем и разрешению всех вопросов, которые могут помешать налаживанию дипломатических связей и достижению общих интересов.