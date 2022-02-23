Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:42
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
18:42
Политика
Депутат Госдумы Валуев: «Интересно, почему геноцид в Донбассе так насмешил канцлера ФРГ Шольца»
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
18:39
Общество
Врач Маччиоки предупредила о риске развития рака из-за недостатка сна
18:39
Политика
МИД Испании порекомендовал своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину
18:39
Политика
Признанием Донбасса Россия запустила процесс разрушения Запада
18:38
Армия
НМ ДНР: ВСУ обстреляли трассу по направлению из Ясиноватой в Горловку
18:37
Армия
В районе аэропорта Донецка слышны взрывы
18:36
Происшествия
Сорвавшийся с фуры груз перекрыл движение на Дунайском проспекте
Все новости

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию «в самое ближайшее время»

Политика
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию «в самое ближайшее время»
t.me/RTErdogan

Анкара, 23 февраля. Анкара готова помочь в разрешении украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам главы Турции, Анкара не поддерживает решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эрдоган подчеркнул, что оно является «нарушением территориальной целостности Украины». Он добавил, что ситуация, сложившаяся вокруг Киева, должна разрешится на основании минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что встреча канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в Москве многое показала. Таким мнением поделился политолог Алексей Мухин.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию «в самое ближайшее время»
путин турция эрдоган
Комментировать