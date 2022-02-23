Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию «в самое ближайшее время»

Анкара, 23 февраля. Анкара готова помочь в разрешении украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам главы Турции, Анкара не поддерживает решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эрдоган подчеркнул, что оно является «нарушением территориальной целостности Украины». Он добавил, что ситуация, сложившаяся вокруг Киева, должна разрешится на основании минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что встреча канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в Москве многое показала. Таким мнением поделился политолог Алексей Мухин.