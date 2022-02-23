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В Раде хотят добиться исключения России из состава ООН

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 17:22
Политика
В Раде хотят добиться исключения России из состава ООН
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Киев, 23 февраля. Россия может столкнуться с исключением из состава членов Организации объединенных наций (ООН).

По данным РИА Новости, Верховная рада зарегистрировала соответствующий проект постановления об обращении в организацию. В агентстве подчеркнули, что автором инициативы является внефракционный депутат Оксана Савчук.

Ранее сообщалось, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

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