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Эрдоган: Турция применит российские комплексы С-400 в случае атаки на свою территорию

Армия
Эрдоган: Турция применит российские комплексы С-400 в случае атаки на свою территорию
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 23 февраля. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут без колебаний применены в случае ракетной атаки против Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, предпринимается попытка создать полемику по поводу С-400, закупленных в рамках потребности в системе ПВО дальнего действия в регионе, где неопределенность и угрозы никогда не уменьшались.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сообщил о планах Турции купить дополнительную партию ЗРК С-400 «Триумф». Он отметил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне».

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турция эрдоган с-400
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