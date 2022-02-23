Эрдоган: Турция применит российские комплексы С-400 в случае атаки на свою территорию

Анкара, 23 февраля. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут без колебаний применены в случае ракетной атаки против Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, предпринимается попытка создать полемику по поводу С-400, закупленных в рамках потребности в системе ПВО дальнего действия в регионе, где неопределенность и угрозы никогда не уменьшались.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сообщил о планах Турции купить дополнительную партию ЗРК С-400 «Триумф». Он отметил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне».