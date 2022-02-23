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Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам

Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам
Global Look Press  /  Luka Dakskobler/Keystone Press Agency

Лондон, 23 февраля. Великобритания готова в любой момент и в любой точке мира будет готова «ударить» по интересам России в случае необходимости, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Об этом глава британского минобороны сказал при посещении здания Конной гвардии в центре Лондона. Он отметил, что такое уже было во времена Крымской войны в 1853 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил об открытости России для прямого диалога. Он подчеркнул, что Москва всегда готова найти дипломатический путь для решения сложных проблем.

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россия британия уоллес
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