Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам

Лондон, 23 февраля. Великобритания готова в любой момент и в любой точке мира будет готова «ударить» по интересам России в случае необходимости, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Об этом глава британского минобороны сказал при посещении здания Конной гвардии в центре Лондона. Он отметил, что такое уже было во времена Крымской войны в 1853 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил об открытости России для прямого диалога. Он подчеркнул, что Москва всегда готова найти дипломатический путь для решения сложных проблем.