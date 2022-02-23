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Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах

Наука
Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах
pixabay.com

Москва, 23 февраля. Неопознанный объект мог потерпеть крушение на Южных Сандвичевых островах. Следы произошедшего обнаружил уфолог Скотт Уоринг.

Специалист изучил фотографии данного места, сделанные со спутников. Для этого Уоринг использовал сервис «Google Карты». Своей находкой энтузиаст поделился в ролике на видеохостинге YouTube.

По словам Уоринга, для того, чтобы найти данное место на картах в Сети, нужно выбрать в настройках апрель 2010 года. Именно в этот период времени сохранились данные о нахождении непонятного объекта на поверхности Сандвичевых островов. Эксперт считает, что это могут быть следы крушения НЛО, передает Planet Today.

Британский уфолог Ник Поул ранее предрек человечеству мгновенную гибель людей после встречи с инопланетянами. По его мнению, представители внеземной цивилизации могут прилететь на Землю только с одной целью: завоевать нашу планету.

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