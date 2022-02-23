Политолог Сергей Белашко: Украина — это наша корова, и мы ее доим

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко связал внутриполитические проблемы Украины и Донбасса с фундаментальными проблемами государственного устройства, заложенными в период образования независимой страны.

По словам политолога, украинская элита негативно восприняла сообщение о признании РФ республик Донбасса, потому что увидела в этом угрозу своим интересам.

«Любая государственная управленческая элита ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государства, хотя бы руководствуясь этим известным принципом — это наша корова, и мы ее доим, потому что это определяет и статус самих элит, и административную ренту, которую они получают», — пояснил Сергей Белашко.

В то же время политолог считает, что политическая элита Украины во многом сама виновата в том, что жители Донбасса объявили о своей независимости и сейчас их признала РФ.

«Это нужно и можно было избежать, но проблема Донбасса возникла не восемь лет назад — восемь лет назад она уже перешла в острую фазу. Проблему можно было решить в 1991-м — когда провозглашали государство, в 1996-м — когда принимали конституцию. Потом еще были такие возможности в 1999-м году, когда Леонид Кучма переизбирался на второй срок и у него были полномочия убрать эти мины замедленного действия, которые были в фундаменте украинского государства, но сделано ничего не было», — отметил Сергей Белашко.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Фундаментальные проблемы украинской государственности политолог связывает с тем, что после развала СССР независимое государство Украина строилось как национальное государство по меркам середины XIX века. В результате не был учтен полуторавековой опыт формирования государств, в котором проживают представители различных национальностей и этнических групп. Упрощенный подход к пониманию задачи построения национального государства, по его мнению, создал те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина.

«Фактически коммунистическая номенклатура в союзе с небольшим количеством диссидентов, которые служили своеобразной ширмой, положили в основу государственности идеи середины XX века, сформированные в процессе так называемой «весны народов» в Европе и выраженные Шевченко, Драгомановым, Костомаровым. Причем эти идеи были переосмыслены вульгарно. И то, что не вписывалось в миропонимание Леонида Кравчука и всей этой публики, было просто проигнорировано. Они начали строить государство в конце XX века по канонам середины XIX века, поэтому ситуация не могла не закончится так, как оно заканчивались. А те возможности исправить ошибки, которые были в конституционном процессе в середине 1990-х, использованы не были», — объяснил Сергей Белашко.

По его словам, украинская элита не захотела реформировать принципы государственного устройства, которые учитывали бы интересы различных групп населения и предоставляли гарантии сохранения ими собственной идентичности, потому что была заинтересована в обогащении больше, чем во внутриполитической стабильности.

«Устранять ошибки было не выгодно украинским элитам. Ведь важно не просто получить наследство, но также грамотно им распорядиться — сберечь его и приумножить. И вот это у украинских элит не получилось: весь 30-летний период независимости они были заняты бездумным проеданием советского наследия. Это касалось экономики, территорий и гуманитарной сферы — когда отказались от советской истории, но ничем ее заменить не смогли. В итоге из истории Украины целые периоды повычеркивали, и она приобрела очень специфический характер, который не позволяет интегрировать общества и обеспечить преемственность поколений», — пояснил Сергей Белашко.

Недальновидность и безответственность украинских элит, по словам политолога, в результате оборачивается для них большими экономическими потерями.