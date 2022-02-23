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В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом

Весь мир
В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом
Global Look Press  /  Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 23 февраля. Департамент регламента Национального собрания Ирана отменил результаты голосования по спорному законопроекту об ужесточении контроля над интернетом.

Накануне, 22 февраля, закон был принят специализированным комитетом из 19 депутатов. В соответствии с конституцией, подобные группы могут формироваться из числа парламентариев, которые получают право ратифицировать «экспериментальные» законы.

Департамент регламента при отмене результатов голосования сослался на тот факт, что сейчас в национальном собрании проходит обсуждение бюджета на следующий год по иранскому календарю (после 20 марта по григорианскому) и отвлекаться на другие законопроекты не разрешается.

Само голосование транслировалось в прямом эфире и собрало тысячи негативных комментариев со стороны иранских пользователей. Джалал Рашиди, единственный из 19 членов комитета, проголосовавший против, попытался вывести этот законопроект на голосование в парламент. Утром 23 февраля он отчитался о том, что его петицию подписали уже 130 депутатов из 290, и это число продолжало расти.

Сам спорный законопроект подразумевает усиление государственного регулирования киберпространства путем внедрения защиты от вредоносного контента. Кроме того, вводятся реальные штрафы и даже тюремные сроки за использование VPN при обходе уже существующих блокировок YouTube, Twitter, Telegram и Facebook.

Противники инициативы утверждают, что подобный шаг подорвет онлайн-свободу в Иране, подавит здоровую конкуренцию, создаст почву для новых коррупционных схем на государственном уровне. Кроме того, ожидается блокировка Instagram и WhatsApp.

Сторонники законопроекта, в свою очередь, намерены продолжить «продавливать» его, заявляя, что он защитит население от вредоносного контента и поддержит местный бизнес.

«Люди будут свободно использовать любые доступные им платформы, и перечисляемые претензии не имеют ничего общего с этим законопроектом», — заявил представитель специального комитета Лотфолла Сиахкали, проголосовавший за законопроект.

Реза Тагипур, возглавивший специальный комитет, после отмены итогов голосования заявил, что будет выступать против этого решения, поскольку считает, что оно не противоречит правилам.

«Я также вижу, что некоторые СМИ заявляют, будто этот отказ сигнализирует об отклонении законопроекта, что является просто злонамеренной ложью», — добавил он.

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