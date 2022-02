В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом

Тегеран, 23 февраля. Департамент регламента Национального собрания Ирана отменил результаты голосования по спорному законопроекту об ужесточении контроля над интернетом.

Накануне, 22 февраля, закон был принят специализированным комитетом из 19 депутатов. В соответствии с конституцией, подобные группы могут формироваться из числа парламентариев, которые получают право ратифицировать «экспериментальные» законы.

Департамент регламента при отмене результатов голосования сослался на тот факт, что сейчас в национальном собрании проходит обсуждение бюджета на следующий год по иранскому календарю (после 20 марта по григорианскому) и отвлекаться на другие законопроекты не разрешается.

Само голосование транслировалось в прямом эфире и собрало тысячи негативных комментариев со стороны иранских пользователей. Джалал Рашиди, единственный из 19 членов комитета, проголосовавший против, попытался вывести этот законопроект на голосование в парламент. Утром 23 февраля он отчитался о том, что его петицию подписали уже 130 депутатов из 290, и это число продолжало расти.

Сам спорный законопроект подразумевает усиление государственного регулирования киберпространства путем внедрения защиты от вредоносного контента. Кроме того, вводятся реальные штрафы и даже тюремные сроки за использование VPN при обходе уже существующих блокировок YouTube, Twitter, Telegram и Facebook.

Rights #activists have slammed the move of #Iran to tighten grip on #internet freedom. Online backlash against the Iran’s internet bill has been consistent since, and continued after Tuesday’s vote, with several related hashtags trending.#InternetShutDown pic.twitter.com/w2i2OQxcTw