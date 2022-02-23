Фигуристка Татьяна Навка назвала Камилу Валиеву «юной звездочкой»

Москва, 23 февраля. Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Навка поделилась мнением о фигуристках Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.

Навка поздравила сборную России по фигурному катанию. Спортсменка отметила заслуги юных спортсменок — Щербаковой, которая завоевала золото в личном первенстве, Трусовой, занявшей второе место в одиночном катании, и Валиевой, взявшей золото в командных соревнованиях. 15-летняя фигуристка также стала четвертой в личном турнире.

«Наша юная звездочка Камила — совсем Дюймовочка. В жизни такая маленькая, хрупкая, такая скромная, совсем не такая, как была на экранах! Пусть у всех у них все сложится самым счастливым образом!» — написала Навка в своем Instagram-аккаунте.

Pr Scr instagram.com / @tatiana_navka

Недавно Валиева впервые высказалась после неудачного выступления в индивидуальном турнире среди женщин-фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Она опубликовала пост в Instagram.