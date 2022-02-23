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Экономика
Жители Гонконга получат от властей по 1200 долларов для стимулирования потребления
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Жители Гонконга получат от властей по 1200 долларов для стимулирования потребления

Экономика
Жители Гонконга получат от властей по 1200 долларов для стимулирования потребления
ФБА «Экономика сегодня»

Гонконг, 23 февраля. Власти Гонконга выдадут горожанам электронные купоны на сумму 10 тысяч гонконгских долларов (1280 долларов США) для стимулирования потребления во время пандемии. Об этом заявил секретарь (министр) по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан, сообщает ТАСС.

Власти Гонконга уже не в первый раз используют эту схему поддержки населения и экономики города. В 2021 году жителям города старше 18 лет также выдавались ваучеры на 10 тысяч гонконгских долларов.

«В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики. Это также содействовало расширению электронных платежей», — сказал Пол Чан.

Первый этап выплат будет в апреле, а второй ожидается в середине 2022 года. На программу будет потрачено из бюджета 66,4 млрд гонконгских долларов (8,5 млрд долларов США).

На аукционе в Гонконге продадут голубой бриллиант ступенчатой ​​огранки весом 15,10 карата. Его стоимость составляет примерно 48 миллионов долларов (более 3,5 миллиарда рублей).

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гонконг выплаты в Гонконге экономика Гонконга
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