Президент Польши заявил, что санкции ЕС могут стать препятствием для путешествий россиян

Варшава, 23 февраля. Введенные Евросоюзом санкции могут стать настоящим препятствием для путешествия россиян в Польшу.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда. С предложением о прекращении выдачи туристических виз российским гражданам ранее выступил депутат сейма Латвии Рихардс Колс.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — подчеркнул Дуда в ходе пресс-конференции в Киеве.

Москва не оставит без внимания новую санкционную волну со стороны западных государств. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.