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Президент Польши заявил, что санкции ЕС могут стать препятствием для путешествий россиян

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 17:03
Общество
Президент Польши заявил, что санкции ЕС могут стать препятствием для путешествий россиян
UN Photo  /  Cia Pak

Варшава, 23 февраля. Введенные Евросоюзом санкции могут стать настоящим препятствием для путешествия россиян в Польшу.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда. С предложением о прекращении выдачи туристических виз российским гражданам ранее выступил депутат сейма Латвии Рихардс Колс.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — подчеркнул Дуда в ходе пресс-конференции в Киеве.

Москва не оставит без внимания новую санкционную волну со стороны западных государств. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

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санкции россия евросоюз польша
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