Евростат зафиксировал ускорение инфляции в ЕС до рекордных 5,1%

Брюссель, 23 февраля. Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам января 2022 года ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее. Об этом гласят окончательные данные статистического агентства Евростат.

Уровень инфляции совпал с предварительной оценкой. Более того, такие же цифры прогнозировали опрошенные порталом Daily FX эксперты. Также стоит отметить, что полученный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений агентства.

Согласно данным, за январь 2021 года цены для потребителей в еврозоне возросли на 0,3%. Наряду с этим базовая годовая инфляция опустилась до 2,3% с 2,6%, зафиксированных месяцем ранее. Показатель так же совпал с предварительными сведениями и прогнозом аналитиков.

Запасы сырья для глобальной экономики достигли минимальных показателей. Проблемы с поставками и рост спроса вызовут рост инфляции во всем мире, предупреждает Financial Times.