Зеленский заявил о возможном введении визового режима с Россией

Киев, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что власти страны могут ввести визовый режим с Россией.

Отвечая на вопрос о возможном введении виз, он отметил, что ему поступило много предложений от членов команды. Все они связаны с «дальнейшими шагами РФ», подчеркнул Зеленский. Также он отметил, что Будапештский меморандум не работает.

«Украина сама себя защищает, ей нужны гарантии безопасности», — высказался президент Украины.

Он добавил, что Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России.

Ранее в Сети появилась сенсационная информация о материальном состоянии Зеленского. На его заграничном счету лежит более одного миллиарда долларов, а деньги он получает от украинских олигархов.