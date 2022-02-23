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Россиянам посоветовали покупать швейцарские франки в феврале

Экономика
Россиянам посоветовали покупать швейцарские франки в феврале
pxhere.com

Москва, 23 февраля. Официальное признание Россией независимости ДНР и ЛНР вызвало снижение рубля и рост евро и доллара. Советы экспертов по сохранению сбережений в текущей ситуации представило сетевое издание Е1.РУ.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев уверен, что пока обстановка на фондовом рынке не стабилизируется, а отношения между РФ и Украиной не прояснятся, возможны резкие изменения в курсе валют.

«Рубль уже потерял к доллару и евро порядка 6–7%, и высока вероятность, что это не предел. Рубль всегда так реагирует на военные конфликты, которые разворачиваются на границе РФ. Риски и санкции пугают игроков рынка, они уходят от рисковых к более устойчивым активам», — отметил Аяз Алиев.

Профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин уверен, что признание ДНР и ЛНР может привести к росту доллара до 100 рублей. По мнению Аяза Алиева, доллар и евро могут также подняться в цене из-за падения стоимости нефти, поддерживающей рубль.

Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что от роста курса доллара и евро выиграют те, кто купил эту валюту заранее. Он советует в феврале покупать разную валюту для сохранения сбережений. Лучше всего — швейцарские франки.

Коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов считает, что покупка валюты и акций позволят за несколько лет накопить деньги на покупку квартиры в РФ.

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