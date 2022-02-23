Берлин оценит риски «Северного потока — 2» для Европы

Берлин, 23 февраля. Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек прокомментировал возможное будущее российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Слова политика передает Deutschlandfunk.

«Северный поток — 2» перепроверят на риски с точки зрения безопасного обеспечения энергией Германии и Европейского союза. После этого будет вынесено финальное решение относительно трубопровода, подчеркнул глава немецкого минэка.

«Мы должны будем еще раз заново проверить, не делает ли "Северный поток — 2" и завязка всех газовых мощностей на Балтийском море энергообеспечение в Германии и Европе геостратегически еще более хрупким и уязвимым, и мы это сделаем», — подметил Хабек в интервью радиостанции.

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процедуру сертификации магистрали. Это произошло после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Хабек также добавил, что решение по «СП-2» не входит в пакет санкций, который сейчас разрабатывается Европейским союзом.

«Вечером Европейский союз объявит о пакете санкций, это пакет, согласованный с американцами, и он касается отдельных лиц, банков и экономических действующих лиц», — заявил глава минэкономики.

Представитель экономического министерства Беате Барон заметила, что «правовая ситуация и общее положение дел изменились», поэтому в вопросах касательно «Северного потока — 2» необходим новый отчет.