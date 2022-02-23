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Общество
Кому может быть выгодна «смерть» королевы и почему эта новость появилась в США
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Кому может быть выгодна «смерть» королевы и почему эта новость появилась в США
Общество
Кому может быть выгодна «смерть» королевы и почему эта новость появилась в США
Global Look Press  /  imago stock&people

Минувшей ночью мировые СМИ всколыхнула новость о смерти королевы Елизаветы II. Многие ссылались на популярное издание Hollywood Unlocked. Но по всем правилам и английским законам подобные новости сначала обязан сообщить официальный канал BBC, пишет журнал Maxim.

По сообщениям издания, информация о кончине монарха была получена из проверенного источника в Букингемском дворце. Журналисты пояснили, что слухи бы они не стали публиковать, а посему новость о смерти 95-летней правительницы Британской монархии королевы, больной коронавирусом, нужно было считать достоверной.

Самые внимательные пользователи отметили, что королева незадолго до этого была приглашена на свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но за день до праздника ее обнаружили мертвой в ее покоях. Странностей тут хватает, ведь Елизавета недавно заразилась коронавирусом и вряд ли бы она пошла на свадьбу, да и врачи не смогли бы ее туда отпустить.

Позднее данная информация была опровергнута дворцом. Глава аппарата Палаты лордов Великобритании заявил, что Елизавета действительно болеет коронавирусом, но ее состояние улучшается, и монарху намного лучше, так что на свадьбу она, возможно, еще успеет.

Стоит подчеркнуть, что совсем недавно королева отмечала 70-летие своего правления, и вряд ли она сдастся так легко.

Но если эта информация недостоверна, то кому могли понадобиться подобные «утки», тем более в столь тяжелое для мира время?

Доподлинно об этом не знает никто, но пользователи Сети почти единогласно утверждают, что ничего просто так не бывает, и новость о «смерти» королевы может быть одним из этапов глубинной политической манипуляции.

В комментариях под твитами участников недоразумения появляются удивительные записи. Кто-то отмечает, что не зря новость появилась именно на американском таблоиде, учитывая, что сейчас Вашингтон перетянул туда принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Возможно, что впереди нас ждет еще немало сюрпризов, но главное, чтобы с Елизаветой II все было хорошо.

Ранее сообщалось, что королеве стало тяжело ходить.

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смерть королева елизавета ложь коронавирус американские таблоиды
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