Защитник Чистяков согласился со словами Карпина о российских футболистах

Санкт-Петербург, 23 февраля. Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о том, что футболисты испугались в матче с хорватами (0:1).

По словам 28-летнего футболиста, российские игроки действительно бояться сделать что-то не то, ошибиться. При этом он подчеркнул, что игроки на поле боролись до последней секунды и отдали все силы.

«Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира. У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры», — сказал футболист в интервью «Известиям».

Напомним, наставник национальной команды после поражения своих подопечных от сборной Хорватии заявил, что у него нет ответа на вопрос, могут ли российские футболисты показывать качественную игру. Специалист остался недоволен тем, что футболисты не создали ничего в матче с хорватами. Сборная Златко Далича минимально победила команду России в последнем матче отборочного турнира и завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2022. Россиянам придется отбираться через стыковые матчи.