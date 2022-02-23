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Пиар-директор МакSим опровергла слухи, что певицу подставили родственники

Шоу-бизнес
Пиар-директор МакSим опровергла слухи, что певицу подставили родственники
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из программы «Наедине со всеми» (Первый канал, 2014 год)

Москва, 23 февраля. Пиар-менеджер Яна Богушевская прокомментировала информацию, что певицу МакSим подставили родственники, пока исполнительница находилась в коме.

МакSим сообщила ранее, что, пока она проходила лечение в больнице летом прошлого года, близкие ей люди начали заниматься переоформлением документов и подделывать ее подпись. Кто именно решил действовать от лица исполнительницы, она не сообщила, однако в Сети решили, что это были ее родственники.

Пиар-директор МакSим отметила, что артистка дала по этой теме всего один комментарий для СМИ.

«А кто сказал, что это родственники? Она никогда вообще не упоминала ни о каких родственных связях», — опровергла слухи Богушевская в разговоре с Teleprogramma.pro.

По словам певицы, ей пришлось удалить из своей жизни 90% контактов, когда она пришла в себя после комы. Среди них оказались люди, которые были рядом с МакSим на протяжении 15-20 лет. Исполнительница сообщила, что очень им доверяла.

В настоящий момент исполнительница проходит длительный процесс восстановления после тяжелейшей болезни. МакSим предстоит долгая работа по возвращению голоса, который сильно изменился.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пиар-директор МакSим опровергла слухи, что певицу подставили родственники
родственники макsим Богушевская
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