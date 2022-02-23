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У России не было выбора: политолог Гавра о необходимости признания ДНР и ЛНР

Политика
У России не было выбора: политолог Гавра о необходимости признания ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

В текущей международной ситуации у России не осталось выбора. Именно поэтому она признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также гарантировала им военно-техническую помощь, получив в ответ ожидаемый западный гнев в виде санкций и осуждений. Так считает профессор, доктор социологических наук и политолог Дмитрий Гавра. Своей точкой зрения он поделился в интервью ФАН.

«Любое ответственное правительство всегда прежде всего обеспечивает два базовых фактора. Это, во-первых, собственная безопасность и безопасность своих граждан. А во-вторых, безопасность своих союзников. И когда стало очевидно, что та политика, которая была связана с обеспечением выполнения всеми сторонами Минских соглашений, упирается в жесткое нежелание Украины и поддержку этой политики западными союзниками, несмотря на всю их внешнюю риторику, то, соответственно, у России в целом, не у президента и не у элиты, а именно у России как у государства, которое обладает всеми атрибутами государства, не осталось другого выхода, кроме того, как делать следующий шаг в виде признания ЛНР и ДНР», — объяснил профессор, доктор социологических наук.

У России не было выбора: политолог Гавра о необходимости признания ДНР и ЛНР
instagram.com / @dgavra

Дмитрий Гавра отметил, что Россия всегда стремилась к открытому и конструктивному диалогу с Украиной, поскольку хотела иметь на своих юго-западных границах дружественную страну. Но получила врага, способствующего расширению НАТО и угрожающего национальной безопасности РФ.

«Мы получили очевидное подталкивание Западом Украины к конфликту на границе. И это тоже заставило нашу страну принять решение по Донбассу. А среди аргументов, кроме защиты наших граждан и защиты союзников, есть еще аргумент стратегической безопасности. Высокоточное оружие на границы Ростовской, Воронежской и Брянской областей, где подлет ракет до Москвы измеряется минутами, допущено быть просто не может, если мы имеем ответственное правительство», — рассказал собеседник ФАН.

Политолог Гавра объяснил, почему у России в истории с Донбассом не было выбора
Федеральное агентство новостей /

В завершение разговора Дмитрий Гавра подчеркнул, что сложившейся сложной ситуации на линии разграничения Донбасса и Украины могло и не быть, если бы киевские власти были способны на мудрые политические решения.

«Оптимальным решением для всех и для Украины тоже было бы полноценное выполнение Минских соглашений о включении правительств ДНР и ЛНР, тогда еще непризнанных, в полноценный переговорный процесс, о проведении референдума, о превращении Украины в федеративное государство с правами этих республик, амнистия и выборы. Это бы позволило на долгий срок обеспечить единство Украины как многонациональной страны, в которой присутствуют представители разных национальностей, разговаривающие на разных языках», — высказался профессор, доктор социологических наук.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

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