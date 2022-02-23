Москва предупредила Лондон о последствиях запрета вещания RT

Москва, 23 февраля. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на возможность блокировки телеканала RT на территории Великобритании.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что в случае наложения каких-либо санкций в отношении российских телеканалов ответ последует в незамедлительной форме.

Стоит отметить, что британский регулятор Ofcom пересмотрит вопрос о лицензии на вещание телеканала RT. Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Вместе с тем глава правительства пригрозил Москве ужесточением уже введенных санкций. Таким образом Лондон пытается ответить России на признание суверенитета ДНР и ЛНР.