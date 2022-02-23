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МИД России пригрозил сильным ответом на санкции Запада

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 16:44
Политика
МИД России пригрозил сильным ответом на санкции Запада
pixabay.com

Москва, 23 февраля. Москва не оставит без внимания новую санкционную волну со стороны западных государств, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Внешнеполитическое ведомство констатировало, что американская политика зациклилась на недобросовестных ограничениях. На текущий момент против России введено уже более сотни санкционных пакетов. Москва в очередной раз даст ответ.

«Россия даст сильный ответ на санкции, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для США», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Китая прокомментировало санкции стран коллективного Запада в отношении Кремля. Дипломаты отметили, что подобные шаги незаконны.

 

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