Москва, 23 февраля. Москва не оставит без внимания новую санкционную волну со стороны западных государств, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Внешнеполитическое ведомство констатировало, что американская политика зациклилась на недобросовестных ограничениях. На текущий момент против России введено уже более сотни санкционных пакетов. Москва в очередной раз даст ответ.

«Россия даст сильный ответ на санкции, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для США», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Китая прокомментировало санкции стран коллективного Запада в отношении Кремля. Дипломаты отметили, что подобные шаги незаконны.