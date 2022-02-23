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Причиной смерти звезды фильма «Странная женщина» Олега Вавилова стал рак

Общество
Причиной смерти звезды фильма «Странная женщина» Олега Вавилова стал рак
Pr Scr youtube.com  /  Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Москва, 23 февраля. Народный артист РФ Олег Вавилов скончался в возрасте 72 лет. По предварительной информации, смерть актера могла быть связана с онкологическим заболеванием.

Новости о смерти Олега Вавилова появились 22 февраля. Театр сатиры сообщил, что артист ушел из жизни. Вскоре источник в медицинских кругах назвал ТАСС вероятную причину его смерти.

«По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича — онкологическое заболевание», — сообщил инсайдер.

Вавилов прославился благодаря картине «Странная женщина». Карьера кинозвезды началась с роли в фильме «Псевдоним: Лукач». Параллельно со съемками в кино он выступал в московском ТЮЗе и «У Никитинских ворот», передает «Вечерняя Москва».

Дата и место похорон станут известны позднее. Ранее сообщалось, что Вавилов скончался после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом.

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смерть онкология вавилов
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