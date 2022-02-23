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Публицист Бредихин: приграничные районы Ростовской области стали мишенью для Киева

Армия
Публицист Бредихин: приграничные районы Ростовской области стали мишенью для Киева
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 февраля. Украинские военные в очередной раз сделали Тарасовский район Ростовской области мишенью для военных провокаций, заявил публицист Антон Бредихин.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что при попытке пересечь российскую границу у станицы Митякинской были уничтожены пять диверсантов и две БМП. Примечательно, что за последние дни это не первый подобный инцидент, передают «Народные Новости».

«ФСБ РФ по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы ЮВО обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», — говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что некоторое время назад украинские снаряды попали в дома и хозпостройки в Станице Митякинской, хуторах Патроновке и Маноцком. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к случившемуся, назвав произошедшее «провокацией» и «цинизмом».

Публицист Бредихин рассказал о работе украинских силовиков в приграничных районах РФ. Он убежден, что история повторяется, потому что они в прошлом уже становились мишенью для Киева. В 2014 году в соседних с Тарасовским районом Каменском и Миллеровском районах появлялись украинские военные. Они проводят диверсии и в других точках соприкосновения с Ростовской областью.

Стоит отметить, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться критической. Киев помимо пехоты, бронетехники и артиллерии начал развертывание там средств ПВО. Известно также, что СНБО Украины объявил о введении режима ЧП на всей территории страны в связи с эскалацией обстановки, передает «Царьград».

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