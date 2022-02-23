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Котировки газа в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Экономика
Котировки газа в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров
gazprom.ru

Москва, 23 февраля. Стоимость газа в Европе впервые с 14 февраля находится на отметке выше 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигли 1003,5 доллара за тысячу «кубов». С начала дня цены на топливо выросли более чем на 7%.

Повышение газовых котировок связано с напряженностью вокруг Украины. Кроме того, трейдеры обеспокоены дальнейшими перспективами газового рынка из-за приостановки Германией сертификации трубопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось еще в сентябре 2021 года.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что европейская экономика не справится без газа из России. Он подчеркнул, что в случае остановки поставок цены станут неподъемными для многих стран континента.

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