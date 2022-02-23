Полковник Стариков предупредил о плохом и ужасном варианте восстановления границ ЛДНР

Киев, 23 февраля. Границы республик Донбасса будут так или иначе расширены до административных границ областей и Украине остается лишь надеяться на плохой, но не ужасный для нее сценарий.

В ситуации с признанием ЛДНР Россия так же ловко провела западные и украинские спецслужбы, как и в истории с возвращением Крыма. Тогда американцы повелись на простейший трюк с отправкой пустых эшелонов на восток. Если верить оправданиям Пентагона, Россия отправила с запада на восток страны тысячу пустых вагонов. В Вашингтоне поверили в переброску таких значительных сил и просто опешили, когда российские десантные корабли появились в виду Крыма.

В ситуации с Донбассом американцы, сами того не понимая, приложили руку к признанию ЛДНР, запустив мощную информационную кампанию о вторжении. Россия просто воспользовалась самым удобным моментом, когда весь коллективный запад отвлекся на свои же воинственные выдумки, поддавшись общей истерии. История с признанием республик Донбасса будет теперь развиваться очень быстро. На следующем этапе будут тем или иным способом восстановлены те границы ЛНР и ДНР, которые прописаны в их Конституции. Для Украины этот процесс может развиваться лишь в двух сценариях — плохом и просто ужасном. На положительный для Киева вариант развития событий Зеленскому и его команде нечего и надеяться.

Федеральное агентство новостей /

С таким предупреждением в адрес украинской власти выступил полковник СБУ в отставке, эксперт в сфере безопасности Олег Стариков, подчеркнув, что для ВСУ вообще все может закончиться одним большим котлом, если Киев продолжит массированные обстрелы ЛДНР.

«В краткосрочной перспективе нас ожидают переговоры с лидерами Донецкой и Луганской народных республик по границам. Если переговоры ни к чему не приведут, то эти территории будут постепенно отжиматься. И вот тут будет только два варианта для Украины — плохой и ужасный. В плохом — границы ЛДНР будут восстановлены в результате взаимодействия дипломатов и спецслужб, а в ужасном — в результате открытых боевых действий с вышеупомянутыми котлами для группировки ВСУ и непредсказуемыми внутриполитическими последствиями», — расписал возможное развитие событий эксперт.

Полковник СБУ добавил, что будущее Украины сейчас во многом все-таки зависит от высшего военно-политического руководства страны, хоть Зеленский пока и не выглядит как человек, способный на какие-то самостоятельные решения. Украинской власти нужно тщательно проанализировать ситуацию и сделать все, чтобы отделить Донбасс только дипломатическим путем, то есть в первую очередь согласиться на переговоры с Донецком и Луганском.

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