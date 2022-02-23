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Леонид Якубович признался, что не испытывает симпатии к Дане Милохину

Шоу-бизнес
Леонид Якубович признался, что не испытывает симпатии к Дане Милохину
Кадр из клипа «Даня Милохин Николай Басков - Дико влюблены»

Москва, 23 февраля. Звезда шоу «Поле чудес» Леонид Якубович нелестно высказался про тиктокера Даню Милохина. Телеведущий признался, что не заинтересован в общении с интернет-знаменитостью.

Леонид Якубович стал гостем шоу «Антонимы», где речь зашла про молодых знаменитостей. Так, ведущий капитал-шоу «Поле чудес» признался, что не испытывает симпатии к блогеру Дане Милохину.

«Не очень хочется общаться с Даней Милохиным», — признался Якубович.

Ведущий «Антонимов» Антон Красовский в ответ заметил, что телезвезда регулярно общается с людьми, похожими на Милохина. Однако Якубович категорично отреагировал на замечание.

«Это совсем другая категория. Я не хочу в это углубляться. Есть люди, которые мне симпатичны, а есть, которые, мягко говоря, не очень. Ну и все», — подчеркнул телеведущий.

Якубович отметил, что уже 31 год является ведущим шоу «Поле чудес». По словам звезды, за все эти годы он ни разу не встретил в студии человека, который был бы ему «антипатичен».

Телеведущий также высказался о напряженных отношениях между Россией и Западом. Якубович уверен, что россияне адаптируются к возможным санкциям со стороны зарубежных партнеров, и отметил, что власти США опоздали с введением ограничений против страны.

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Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Якубович признался, что не испытывает симпатии к Дане Милохину
якубович tiktok Милохин
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